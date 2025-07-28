Berk Oktay 20 kilo verdi

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, ‘Harman Yeri’ dizisinde canlandırdığı ‘Pehlivan Hamza’ rolü için tam 20 kilo almış, göbek yapmıştı.Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen şubatta çekim bitiminde oyuncuya “Çabuk eski haline geri dön” demişti.Berk Oktay bu talimatı hemen yerine getirdi. Beslenmesine dikkat etti. Günde 2-3 saat antrenman yaptı. Sonuç ortada. Sadece 7 ayda göbek eridi, yağlar gitti, baklavalar geldi. Yıldız’ın istediği oldu.