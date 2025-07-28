  • USD: 40,47 - 40,54
  • EURO: 47,25 - 47,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Berk Oktay 20 kilo verdi

Son projesi için kilo alan Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un isteğiyle hızlı bir şekilde eski haline döndü.

Ekleme: 28.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

20 KİLO ALMIŞTI

Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, ‘Harman Yeri’ dizisinde canlandırdığı ‘Pehlivan Hamza’ rolü için tam 20 kilo almış, göbek yapmıştı.

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen şubatta çekim bitiminde oyuncuya “Çabuk eski haline geri dön” demişti.

BAKLAVALI BERK GERİ DÖNDÜ

Berk Oktay bu talimatı hemen yerine getirdi. Beslenmesine dikkat etti. Günde 2-3 saat antrenman yaptı. Sonuç ortada. Sadece 7 ayda göbek eridi, yağlar gitti, baklavalar geldi. Yıldız’ın istediği oldu.

Berk Oktay 20 kilo verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. ''Terörsüz Türkiye' süreci milletimizin projesidir'
Mansur Yavaş’ın ‘Ücretsiz aktarma’ oyunu hüsrana dönüştü! 'Verdiğim oy haram olsun'
Donald Trump açıkladı! 'Hayatta kalmam mucizeydi'
'Uçak yok müdahale edilmiyor' yalanı çöktü! Türkiye yangınla mücadelede zirvede
Bursa’da sabotaj iddiası! Benzin bidonuyla yakalanmıştı...
Yeşil vatan savaşında ağlatan dayanışma! Vatandaşlar yangın bölgesine akın etti
CHP'li Çiğli Belediyesi'nde kadın işçilerin çilesi bitmiyor! Maddi yetersizlikten eylem durdurmak zorunda kaldılar
Bakanlık harekete geçti! Bu ürünler raftan indiriliyor
Bursa'da facia! Yangına su taşıyan tanker devrildi
Kabine toplanıyor! Gündem orman yangınları olacak
Tuğba Işık Ercan'dan dikkat çeken açıklama. 'Terörsüz Türkiye AK Parti'nin kuruluşundan beri hayaliydi'
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'YPG/PYD' uyarısı! 'Kabul edilemez çirkefliktir'
Türkiye'nin en büyük ihracatı! 48 adet kaan için imzalar atıldı
Orman yangınlarında son durum! 6 ilde 7 yangın...
Terörsüz Türkiye süreci için komisyon kuruluyor! MHP'nin üyeleri belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu nasıl olacak? Alınan kararlar yasa teklifine dönüştürülecek
CHP'li başkandan bir skandal daha! Mührü söktü villaya çöktü
Buca Belediyesinde krizler bitmiyor! Önce maaş şimdi de promosyon
Türkiye’nin en zorlu tünellerinden Doğancı trafiğe açıldı! Seyahat süresi 3 dakikaya düştü
Bakan Tunç açıkladı! Orman yangınları soruşturmasında...
Nesli tehlike altında! Artvin'de görüntülendi

Nesli tehlike altında! Artvin'de görüntülendi

Karpuzdaki gizli tehlike! Uzmanlar uyardı

Karpuzdaki gizli tehlike! Uzmanlar uyardı

Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem başladı

Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem başladı

Meta’dan bileklikle bilgisayar kontrolü! Hareketle komut verilecek

Meta’dan bileklikle bilgisayar kontrolü! Hareketle komut verilecek

Koronavirüs gibi geliyor! 119 ülkede görüldü

Koronavirüs gibi geliyor! 119 ülkede görüldü

Ağabeyinin mezarında buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Ağabeyinin mezarında buldu! Hayatının şokunu yaşadı