1. ölüm yıl dönümünde paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 26 Temmuz 2024'te Burdur'da fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirmişti. Akaröz’ün cenazesi defnedilmek üzere Bodrum’a getirilmişti.Ünlü şarkıcı, hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü 1. ölüm yıl dönümünde, sosyal medyadan yazdığı duygusal bir mesajla andı. Oğlunun fotoğrafını paylaşan Soyman; ''Ah benim canım oğlum, sensiz geçen bir yıl'' sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.Safiye Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım. Çekimden geldim, beni bekliyormuş. Ben geldim bir hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum." demişti.