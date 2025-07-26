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Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Meral Kaplan, gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 26.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Operasyonda, oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

MERAL KAPLAN HAKKINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından E.Y.’nin Arnavutköy'deki bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından S.Ö. ile dolandırıcılığa karışan 4 şüpheli belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.Ö.(51), D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.(26) emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö'nün 7, D.Ö'nün 1, A.Ş'nin 1, N.T'nin 2, M.D'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden S.Ö, D.Ö. ve A.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Kaplan, "Hayatımda emlak işi yapmadım, tapu, arazi ve arsa işlerinden hiç anlamam. Kimseyi de dolandırmadım; aksine hep ben dolandırıldım. Hakkımda çıkan asılsız haberleri 'gözaltında' yazılmasına rağmen 'evimde' şaşkınlıkla okudum. Sadece tanıdığım bir kişiyle alakalı bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm. En azından haberin doğru olup olmadığını arayıp bir teyit etseydiniz, kızım bu haberleri görmek zorunda kalmazdı. Avukatım Şeyda Yıldırım konuyla ilgilenmektedir. Her şeyden önce bir anne olarak hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

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