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Konser için istekleri 'pes' dedirtti

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos tarihinde ise İstanbul'da konser verecek. Jennifer Lopez konser öncesi kulis isteklerini bir bir iletti.

Ekleme: 26.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi çerçevesinde İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta konser verecek Jennifer Lopez gelmeden kulis isteklerini de iletti.

SADECE 50 KİŞİ JENNIFER LOPEZ İLE TANIŞABİLECEK
Haliç’te özel bir mekan o gece için organize edildi. Lopez, gecede ekibinin dışında Türkiye’de kendisi ile tanışmak isteyen 50 kişinin olmasını talep etti. Bu 50 kişi partiye katılmak için herhangi bir ücret ödemeyecek.

Lopez’in bu talebi sonrasında ünlü isimler, iş adamları, fenomenler yarışa girdi. Antalya konserinde Bensu Soral, Seda Bakan ve Gamze Erçel Jennifer Lopez ile karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Konser için istekleri 'pes' dedirtti

JENNIFER LOPEZ'İN KULİS İSTEKLERİ 'PES' DEDİRTTİ
Öte yandan Jennifer Lopez o gece büyük bir pasta hazırlatılmasını istedi. Lopez, 2014 yılından bu yana glüten ve süt ürünleri tüketmiyor. O yüzden partideki pastanın da bu detaylarla oluşturulmasını istedi.

Ayrıca Lopez konser günü kulisinden sebze, meyve, kuruyemişin eksik olmaması talebinde bulundu.

Ek olarak konserin ertesi günü Yeditepe İstanbul’u gökyüzünden görmek istediğini de söyledi. Lopez için helikopter turu da organize edildiği söylendi.
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