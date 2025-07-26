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Beyaz Gazete
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Doğum için gün sayıyor

Kendisi gibi oyuncu Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral hamileliğinin tadını çıkarıyor.

Ekleme: 26.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, 19 Eylül 2024’te evlenmişlerdi. Ünlü çiftin düğününe yakın dostları da katılarak bu özel günlerinde yanlarında olmuştu.

Aral ve Keskin’den kısa süre sonra bir müjde daha gelmiş, çiftin ilk çocuklarını beklediği öğrenilmişti.

ERKEK BEBEK

Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Meriç Aral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle bu heyecanı paylaşmaya devam ediyor.

"YATAY FORMAT"

'Bir süre yatay formatının tadını çıkarıyorum' diyen Meriç Aral, denizde yüzüstü uzandığı bir fotoğraf karesine de yer verdi.

Doğum için gün sayıyor
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