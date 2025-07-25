Şarkıcı Fedon'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin stil danışmanı olan Başak Dizer ile sette tanışan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi.Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Tatlıtuğ tatilde. Yazın gelmesiyle ailesiyle Bodrum'a giden ve orada uzun bir tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl da kural bozmadı.Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon, Kıvanç Tatlıtuğ'la bir araya geldi.O iki ünlü isim bir araya ilk kez geldi ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı Fedon yaptığı paylaşımın altına, "Ne mutlu Kıvanç'la da tanıştım." ifadelerini kullandı.