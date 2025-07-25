Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Şu sıralar zor günler geçiren Nazan Öncel, hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce iki kalp krizi geçiren ünlü sanatçının danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Nazan Öncel'in kalp krizi geçirdiğini duyurmuştu.Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak hayranlarını endişelendiren Nazan Öncel, iki kez kalp krizi geçirmişti. Ünlü sanatçı, hastane odasından yaptığı paylaşımda duygusal bir açıklama yaptı:Sitem dolu sözler söyleyen usta sanatçı, sağlık durumu hakkında duygusal bir yazı yazdı:'Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Her neyse “Her şerde bi' hayır vardır” deyip geçelim. Dostlar sağ olsun.Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim.'