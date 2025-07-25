Magazinin gözdesi ‘Beyaz Magazin’ başlıyor!

Türk televizyon dünyasının istikrarlı ve güvenilir isimlerinden Uğur Kotan, Beyaz TV’de Magazin Müdürü olarak göreve başladı. Kariyeri boyunca birçok önemli medya kuruluşunda görev almış olan Kotan, deneyimi ve sahadaki hakimiyetiyle Beyaz TV’nin magazin yayıncılığına yeni bir soluk kazandıracak. Yeni yayın hayatında Uğur Kotan’ın müdürlüğünde Sinem Yıldız, Dilara Kırmıt ve Arto Dalga isimleriyle pazartesi yayın hayatına başlayacak.

Beyaz TV’de Uğur Kotan’ın müdürlüğünü üstlendiği Beyaz Magazin, 28 Temmuz itibarıyla yepyeni ekibiyle izleyiciyle buluşuyor. Programın moderatörü Dilara Kırmıt, yorumcuları ise Sinem Yıldız ve Arto Dalga üstleniyor.1987 yılında İstanbul’da doğan Uğur Kotan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Bölümü mezunudur. Mesleğe 2006-2007 yıllarında Show TV’de magazin muhabiri olarak adım attı. Kariyeri boyunca Kanal D, Star TV, TV8, Ekol TV, Posta Gazetesi ve daha önce de görev yaptığı Beyaz TV gibi kurumlarda muhabirlik yaptı.Özellikle saha muhabirliği konusundaki başarısıyla öne çıkan Kotan, haber kaynaklarıyla güçlü ilişkiler kurarak özel haberlere ulaşma becerisiyle tanınıyor.Daha önce Beyaz TV’de Magazin İstihbarat Şefi olarak görev yapan Kotan, yıllar sonra aynı kanala bu kez Magazin Müdürü olarak döndü. Sahadan gelen bir isim olması, ona içerik üretimi, ekip yönetimi ve haber stratejisi konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.