36. yaşını kutladı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile 2 kez evlenip boşanan oyuncu Burcu Kıratlı, 36’ncı yaşını arkadaşlarının düzenlediği partiyle kutladı.Kıratlı’nın doğum günü partisine iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.Doğum gününde beyaz bir kıyafet tercih eden Kıratlı, pastasındaki mumları üflerken yeni yaşından ‘aşk’ diledi.Kıratlı, katıldığı bir programda eski eşi Sinan Akçıl'a göndermede bulunmuştu. Bu sözleri kısa sürede büyük dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, 'Magazinden hep kaçtım ama tercih ettiğim kişi bunu çok seven biri oldu.' ifadesini kullandı.