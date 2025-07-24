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'Simge’yle olumsuzluk Merve’yi yarattı'

Simge Sağın açıklamasıyla herkesi şaşırtan Erdem Kınay, itiraflarına devam ediyor. Ünlü DJ şimdi de Merve Özbey hakkında konuştu.

Ekleme: 24.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekanda Simge Sağın itirafında bulunan Erdem Kınay, “Simge’yi (Sağın) ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti.” şeklinde konuşmuştu.

Önceki akşam Bodrum'da sahnesi olan Kınay, o sözleri soran muhabirlere şu şekilde yanıt verdi:

"KONUYU KAPATTIK"

“12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç’ın vokalistiydi. ‘Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur’ dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. ‘Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız’ diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık.”

"HER ŞERDE HAYIR VAR"

Erdem Kınay, “Pişmanlık var mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Her şerde bir hayır vardır. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın, Simge Sağın olmayacaktı. Ben mesela o kızgınlıkla ‘Sanatçı kaprisiyle uğraşmayacağım’ diyerek kendi albümümü yaptım. Bana başka bir yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim, Merve Özbey’i patlattım. Simge’yle olumsuzluk, Merve Özbey’i yarattı.”

'Simge’yle olumsuzluk Merve’yi yarattı'
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