Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım

Güzel Köylü dizisiyle ünlenen Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu.Geçtiğimiz sene bebek müjdesi veren Gizem Karaca, geçtiğimiz ay anne oldu. Doğum sonrası yaşadığı süreci sık sık takipçileriyle paylaşan Karaca, Minik kızı Yaz'la paylaşım yaptı."İLGİYE İHTİYACIM VAR"Karaca paylaşımının altına, "Bütün gece uyumadı cimcik, şimdi de benim ilgiye ihtiyacım vardır." ifadelerini kullandı.