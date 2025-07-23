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Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son konserinde yıllardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, tansiyon sorunu yaşadığını belirterek artık sahnede mikrofon tutmayacağını belirtti.

Ekleme: 23.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
59 yaşındaki Türk müziğinin en güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, son konserinde seyircileriyle dertleşti.

Alaçatı'da sahne aldığı mekanda konuşan Yıldız Tilbe, uzun yıllardır düşük tansiyon ile mücadele ettiğini söyledi.

"YARI BAYGINDIM"

Son zamanlarda tansiyonunun yükseldiğini belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta önce tansiyonum yükseldi de… Hayatım boyunca 4’e 8’di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Çocukluğumdan beri hep düşüktü tansiyonum. Sonra birden 14 oluverdi anlamadım, sonra 17 oldu. Doktor geldi. Bana bazı tavsiyelerde bulundu.”

"PİLATES VE YOGA YAPACAKMIŞIM"

Kaslarının kısaldığını belirterek doktorunun kendisine koyduğu yasakları da anlatan Tilbe, sözlerine şöyle devam etti: “Pilates yapacakmışım ya da yoga. Çünkü sahneden sahnede hareket ettiğim için kaslarım kısalıyormuş. Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Şok içinde öğrendim. Çok mutluyum Allah’a şükürler olsun. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Ne zormuş tansiyon ya… Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum, bütün hastalara diliyorum. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi, kollarımı hareket ettirmeliymişim.”

Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı
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