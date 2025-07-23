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Tüm mal varlığına haciz geldi

Ağabeyi Ercan Deniz'in borçlarına kefil olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in hesaplarına haciz işlemi uygulandı.

Ekleme: 23.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Aile problemleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü sanatçı Özcan Deniz, son dönemde yaşadığı büyük mali krizle gündeme geldi.

HACİZ GELDİ

Sanatçının tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulmuş, ekonomik açıdan zor bir dönem geçirdiği ortaya çıkmıştı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, bu durumun Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in neden olduğu anlaşıldı. Yıllar önce Ercan Deniz'in kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesiyle büyük bir maddi yıkıma uğradı.

Bankalar doğrudan kefil olan Özcan Deniz'in hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı. Sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Özcan Deniz'in avukatı, bu hukuki sürecin ardından gerekli itirazların yapıldığını ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla dava açılacağını duyurdu.

"İLK İHANET DEĞİL"

Özcan Deniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kardeşi Ercan Deniz’e yönelik sert ifadeler kullandı. Ünlü sanatçı, "Bu, Ercan Deniz'in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim." dedi.

Tüm mal varlığına haciz geldi
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