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Kuruluş Osman’a veda paylaşımı geldi

Yeni sezonda bölüm başı 4 milyon istediği iddiaları gündemde olan Burak Özçivit, bu iddialar sonrası sinirlendi ve veda paylaşımı olay oldu.

Ekleme: 23.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Ekranların reyting rekorları kıran projelerinden Kuruluş Osman dizisinde 6 sezondur Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, yeni sezonda yok.

4 MİLYON TL İSTEDİ

Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi yapım şirketini şoke etti. Karşılıklı takipleşmeyi bırakan taraflar anlaşamadı ve Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti.

Yapım şirketinden iddialara dair bir açıklama yapılmazken Burak Özçivit'ten göndermeli bir veda paylaşımı geldi.

"VEDALAŞMAK BÜYÜK ERDEMDİR"

Özçivit, paylaşımında 'Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.' notunu düştü.

Kuruluş Osman’a veda paylaşımı geldi
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