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Deniz pozu çok beğenildi

32 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu, tatil karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bikinili karesi gündem oldu.

Ekleme: 23.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi birçok projede yer alan Hayal Köseoğlu, tatile çıktı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Köseoğlu, denizde verdiği pozu Instagram'dan yayınladı. Güzel oyuncunun bikinili karesine takipçileri yorum yağdırdı.

"SATILACAK BİR ÜRÜN GİBİ GÖRÜRLER"

Oyuncu Bahar Şahin, sette fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti. Hayal Köseoğlu, “Oyunculuk sektörü dışarıdan ışıl ışıl görünen, acımasız bir çark sistemidir. Sisteme ait olmayı reddederseniz sizi çiğneyip atar. Bireysel değeriniz minimumdadır. Çok yıpranırsınız, çok yaralanırsınız. Satılacak bir ürün gibi görülürsünüz.” dedi.

Sektördeki hiyerarşiden bahseden Köseoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Her setin kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. Maalesef bu hiyerarşi de kimin daha cazgır, daha acımasız olduğuna göre şekillenir. Karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanan çok az set vardır. Dengelerin çok değişik olduğu, cinsel tacizin, psikolojik şiddetin bile neden olduğunu bilmediğim bir şekilde normalize edildiği vahşi bir ormandır bizim sektör. Ben çok yoruldum, 1 sene ara vermek istiyorum."

Deniz pozu çok beğenildi
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