Yazı ve denizi çok seven ünlü oyuncu Ata Demirel'den yine yüzleri güldüren bir paylaşım geldi. Demirel, şortundan çıkan notu paylaştı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde Cihangir’de sevgilisi Dilara Alemdar ile ilk kez objektiflere yakalanmıştı.Magazin gündeminde oldukça konuşulan Demirel, şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte Cunda’da tatil yapıyor.Denizin ve yazın keyfini çıkaran Demirer, mayosunun cebinde bir not kağıdı buldu. Kağıtta yazılanları okuyup duygulandı. Ardından bu notu paylaştı. İşte o notta yazılanlar: “Yüzümüzü güldüren adam. Çamaşırhaneden saygı ve sevgiler.”