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Verdikleri pozlar gündem oldu

İmirzalıoğlu Ailesi Çeşme'de tatilin ve yazın tadını çıkarıyor. Sosyal medyada aktif olan Sinem Kobal, tatilinden renkli fotoğrafları da paylaştı.

Ekleme: 22.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında evlenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almışlardı.

ÇEŞME'DE AİLE TATİLİ

Şu sıralar ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapan Sinem Kobal'ın keyfi yerinde.

Geçen ay Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününde "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşım yapan 37 yaşındaki Sinem Kobal, bu kez tatil fotoğrafını yayınladı.

Kobal, daha sonra eşi ile verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"EN SEVDİĞİM RİTÜELİM"

Sinem Kobal, daha önce konuk olduğu bir programda "Günaydın' ve 'iyi geceler öpücüğü' ilişkide en sevdiğim ritüelim." ifadelerini kullanmıştı.

Verdikleri pozlar gündem oldu

Verdikleri pozlar gündem oldu

Verdikleri pozlar gündem oldu
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