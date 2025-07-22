Verdikleri pozlar gündem oldu

2016 yılında evlenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almışlardı.Şu sıralar ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapan Sinem Kobal'ın keyfi yerinde.Geçen ay Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününde "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşım yapan 37 yaşındaki Sinem Kobal, bu kez tatil fotoğrafını yayınladı.Kobal, daha sonra eşi ile verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.Sinem Kobal, daha önce konuk olduğu bir programda "Günaydın' ve 'iyi geceler öpücüğü' ilişkide en sevdiğim ritüelim." ifadelerini kullanmıştı.