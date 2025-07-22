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Beyaz Gazete
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'Ne ayıp ayıp laflar söylemişim'

Bir dönem meslektaşlarıyla girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Demet Akalın, o günleri hatırladı.

Ekleme: 22.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Her yaz olduğu gibi bu yazı da konserden konsere giderek geçiren Demet Akalın, Çeşme ve Bodrum’un ardından KKTC’deki sevenleriyle buluştu.

"GÜNDÜZ ANNE, AKŞAM POPÇU"

Konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Gündüz anne, akşam popçuyum.” diyerek kahkaha attı.

"HİÇ KİMSEYLE UĞRAŞAMAM"

Geçmişte verdiği röportajlarına isyan eden Akalın, “Ne ayıp ayıp laflar söylemişim. Hande (Yener) ile kavga ettiğimiz zamanlar. Hiç kimseyle uğraşamam ya. Ben işimi yapıyorum şimdi.” sözleriyle artık daha sakin bir dönemde olduğunu ifade etti.

'Ne ayıp ayıp laflar söylemişim'

'Ne ayıp ayıp laflar söylemişim'

'Ne ayıp ayıp laflar söylemişim'
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