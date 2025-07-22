Her yaz olduğu gibi bu yazı da konserden konsere giderek geçiren Demet Akalın, Çeşme ve Bodrum’un ardından KKTC’deki sevenleriyle buluştu.Konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Gündüz anne, akşam popçuyum.” diyerek kahkaha attı.Geçmişte verdiği röportajlarına isyan eden Akalın, “Ne ayıp ayıp laflar söylemişim. Hande (Yener) ile kavga ettiğimiz zamanlar. Hiç kimseyle uğraşamam ya. Ben işimi yapıyorum şimdi.” sözleriyle artık daha sakin bir dönemde olduğunu ifade etti.