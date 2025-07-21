Yeni imajına yorum yağdı

Özel hayatı ve kariyerinde başarıyla sık sık gündem olan Çağatay Ulusoy, ekranların en beğenilen isimlerinden. Kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanıştığı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, yine olay oldu.Şimdilerde Eşref Rüya'nın sezon finali yapmasıyla birlikte Çağatay Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Tatile çıkan ve bıyık bırakan yakışıklı oyuncu sosyal medyaya damga vurdu.İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.