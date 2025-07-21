Yeni imajına yorum yağdı
Şu sıralar Eşref Rüya dizisiyle konuşulan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.
Özel hayatı ve kariyerinde başarıyla sık sık gündem olan Çağatay Ulusoy, ekranların en beğenilen isimlerinden. Kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanıştığı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, yine olay oldu.
Şimdilerde Eşref Rüya'nın sezon finali yapmasıyla birlikte Çağatay Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Tatile çıkan ve bıyık bırakan yakışıklı oyuncu sosyal medyaya damga vurdu.
BEĞENİLDİ
İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
Şimdilerde Eşref Rüya'nın sezon finali yapmasıyla birlikte Çağatay Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Tatile çıkan ve bıyık bırakan yakışıklı oyuncu sosyal medyaya damga vurdu.
BEĞENİLDİ
İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.