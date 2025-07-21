Serdar Ortaç açıklamasıyla hayranlarını üzdü

Türk pop müziğinin usta ismi Serdar Ortaç, uzun zamandır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor.Sık sık kameraları görünce olumsuz açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, son açıklamasıyla sevenlerini endişelendirdi. Ünlü isim, bu kez daha da umutsuz bir tavır sergiledi.Sağlık durumuyla ilgili olarak da Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok." ifadelerini kullandı.Serdar Ortaç, mirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, bu konuda şunları söyledi; "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."