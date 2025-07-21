Oyuncu Melisa Döngel İtalya'da!

Aşk hayatı hızlı ünlülerden Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Yazı dinlenerek geçiren ünlü oyuncu, yine kendine hayran bırakmayı başardı.İş insanı sevgilisiyle Bodrum'da yaz sezonunu açan Melisa Döngel, ardından rotasını İtalya'ya çevirmişti. İtalya'dan paylaşım yapan Döngel, burada sarılar içinde verdiği pozlarla dikkat çekti.Melisa Döngel, "Arka Sokaklar", "Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Kirli Sepeti" gibi birçok projede yer almıştı.