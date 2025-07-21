  • USD: 40,31 - 40,38
  • EURO: 46,95 - 47,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Beni Zalim İstanbul setinde dövecekti'

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizi setinde bir oyuncu tarafından zorbalandığını söyledi. O kişinin Mine Tugay olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 21.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Yayınladığı dönemde büyük ses getiren 'Zalim İstanbul', finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündem oldu.

Dizide 'Ceren' karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Genç oyuncu, 'Zalim İstanbul'un setinde yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlattı:

"DENGEMİ BOZDULAR"

"Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum."

"ŞİDDET VAR"

Dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia eden Bahar Şahin, "Bana 'varoş' diyordu. Benim üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse benim yanımda değildi, 'Küçüksün idare et' diyorlardı. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı, ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. Ben de '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim." diye konuştu.

MİNE TUGAY AÇIKLAMA

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia sonrası Mine Tugay sessizliğini bozdu. "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım, kullanmadığım bir üslup ve cümleler söylemekle itham edilmişim." diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler..."

İHTARNAME PAYLAŞTI

Mine Tugay'ın bu açıklaması sonrası Bahar Şahin'den yeni bir açıklama geldi. Tugay ile Zalim İstanbul dizisinden sonra Gülümse Kaderine adlı dizide de çalışan oyuncu, o dönem yapımcıya sunduğu ihtarnameyi paylaştı.

İsmin gizlenmeye çalışıldığı söz konusu ihtarnamede; Şahin'in sözleşmeyi imzaladıktan sonra, bilgisi olmadan meslektaşının projeye dahil edildiği ve daha önce birlikte yer aldıkları başka bir projede, söz konusu kişi tarafından birçok kez fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı ifadeleri yer alıyor.

'Beni Zalim İstanbul setinde dövecekti'
İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme: 8 Kişi Tutuklandı
Şehidin Emaneti Zirvede: Ali Cihad Kantarcı YKS’de Türkiye 577’ncisi Oldu
Son Seçim Anketi Açıklandı: Bugün Seçim Olsa Hangi Parti Önde?
MHP Lideri Bahçeli: “Alevi de bizim, Kürt de bizim; hep birlikte Türk milletiyiz”
Böyle kansızlık görülmedi! İsrail'den skandal 'eşek' paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tepkisi! 'Bunun adı imam hatip düşmanlığıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü dikkat çeken açıklamalar! ‘İsrail gözü dönmüş canavar gibi her yana saldırıyor’
Alman medyası Türk İHA’sını manşete taşıdı! 'Başkan Erdoğan onunla Karadeniz’e hükmetmek istiyor'
CHP'yi CHP'liler yaktı! Kumpas telefon görüşmesine yansıdı
Ticaret maskesiyle FETÖ’ye destek! Maydonoz Döner dosyasında örgütün finans ağı açığa çıktı
Fatih Keleş itiraf etti! 'CHP'yi ele geçirdik sırada Cumhurbaşkanlığı var'
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 59 bini aştı
Kamu toplu iş sözleşmelerinde kilidi Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı! Ücret tamam sıra sosyal haklarda
Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha ödeme listesine alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2,5 milyar TL'lik vurguna dur denildi
GÖKÇERİ İlk Uçuşunu Gabar’da Yaptı: Yerli Hava Balonu IDEF 2025’te Sahneye Çıkıyor
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Rüşvetin ucu en yukarıya! Şile Belediyesi soruşturmasında kirli pazarlık takibe takıldı
CHP’li başkanın rüşvet trafiğini yeğen yürütüyordu! Başkanın yeğeni 'çantacı' çıktı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre

Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre

Araç sahipleri dikkat! 6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak

Araç sahipleri dikkat! 6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetler için son tarih...

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetler için son tarih...

Microsoft’tan siber alarm! Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

Microsoft’tan siber alarm! Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

Bu yemeğin sofraya gelmesi 12 saat! Adeta vitamin deposu...

Bu yemeğin sofraya gelmesi 12 saat! Adeta vitamin deposu...