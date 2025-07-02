Üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haber vermişti. Rihanna, katıldığı Cannes Film Festivali'nde, sevgilisi A$AP Rocky ile üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen bir film galasının prömiyerine katılan ünlü çift Rihanna ve A$AP Rocky, geceye damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, A$AP Rocky'nin ağzından kaçırdığı üçüncü bebeğin cinsiyet açıklamasıydı.Bir programa açıklamalarda bulunan Rocky "Bu beklediğin kız mı?" sorusuna "Evet dostum, öyle" yanıtını verdi. A$AP Rocky, geceyi sarsan bir açıklama yaptı.Ardından Rihanna'nın filmde seslendirdiği Şirine karakterinin oyuncağını kameraya gösteren Rocky, "İşte burada, işte burada" diyerek başka bir konuya geçiş yaptı.