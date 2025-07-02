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Beyaz Gazete
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Üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Rihanna'nın çocuklarının babası A$AP Rocky, katıldığı programda ağzından kaçırdığı bir sözle bebeğin cinsiyetini ifşa etti.

Ekleme: 2.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 2.07.2025 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haber vermişti. Rihanna, katıldığı Cannes Film Festivali'nde, sevgilisi A$AP Rocky ile üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen bir film galasının prömiyerine katılan ünlü çift Rihanna ve A$AP Rocky, geceye damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, A$AP Rocky'nin ağzından kaçırdığı üçüncü bebeğin cinsiyet açıklamasıydı.

Üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu

3. BEBEK KIZ İDDİASI

Bir programa açıklamalarda bulunan Rocky "Bu beklediğin kız mı?" sorusuna "Evet dostum, öyle" yanıtını verdi. A$AP Rocky, geceyi sarsan bir açıklama yaptı.

Ardından Rihanna'nın filmde seslendirdiği Şirine karakterinin oyuncağını kameraya gösteren Rocky, "İşte burada, işte burada" diyerek başka bir konuya geçiş yaptı.
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