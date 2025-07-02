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Sevcan Orhan'dan açıklama geldi

Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada rahatsızlanınca herkesi korkutan Sevcan Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Ekleme: 2.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 2.07.2025 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Sevcan Orhan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne aldığı sırada aniden rahatsızlanmıştı. O anlar gelen dinleyiciler tarafından anbean görüntülenmişti.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Alınan önlemlerin ve yapılan ilk müdahalenin arından Sevcan Orhan, devlet hastanesine kaldırılmıştı. Kardeşi Cihan Orhan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevcan Orhan tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdi. "Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"İYİYİM"

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını sevindirdi. Şarkıcı Sevcan Orhan, "Selamlar, iyiyim. Arayan, sorayan herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım."

Sevcan Orhan'dan açıklama geldi
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