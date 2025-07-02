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Beyaz Gazete
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El ele yakalandılar

Eşiyle boşanma sürecinde olan eski manken Güzide Duran ve eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ilk kez birlikte görüntülendi.

Ekleme: 2.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 2.07.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açan eski manken Güzide Duran, ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Geçtiğimiz aylarda Hülya avşar'a konuk olan Duran, çocuklarını göremediği için çok üzgün olduğunu söylemiş ve ağlamıştı. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Duran'dan yeni haberler var.

AŞKIN BELGESİ

Boşanma süreciyle gündemden olan Güzide Duran, Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtı.

Fikret Orman ve Güzide Duran aşkı belgelendi; ikili Bebek'te el ele yakalandı. Güzide Duran kameraları görüp, şaşırınca arkadaşı duruma el koydu.

El ele yakalandılar

"AŞKIM"

Güzide Duran ve Fikret Orman, bir mekan çıkışında görüntülendi. Önce kaçmaya çalışan Duran, daha sonra Orman'ın yanına gitti. Yanlarına gelen çiçekçilerin ısrarıyla Duran’a gül alan Orman, kaçamak tavırlar sergiledi. Eski manken, Orman’a “Aşkım” diyerek teşekkür etti.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, boşanma sürecinin devam ettiğini söyledi. Duran, Fikret Orman'la aşk yaşadığını da doğruladı.

El ele yakalandılar

ESKİ EŞTEN AÇIKLAMA GELDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy'dan ise sert bir açıklama geldi; "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi kabul etmez."
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