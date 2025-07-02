El ele yakalandılar

16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açan eski manken Güzide Duran, ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.Geçtiğimiz aylarda Hülya avşar'a konuk olan Duran, çocuklarını göremediği için çok üzgün olduğunu söylemiş ve ağlamıştı. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Duran'dan yeni haberler var.Boşanma süreciyle gündemden olan Güzide Duran, Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtı.Fikret Orman ve Güzide Duran aşkı belgelendi; ikili Bebek'te el ele yakalandı. Güzide Duran kameraları görüp, şaşırınca arkadaşı duruma el koydu.Güzide Duran ve Fikret Orman, bir mekan çıkışında görüntülendi. Önce kaçmaya çalışan Duran, daha sonra Orman'ın yanına gitti. Yanlarına gelen çiçekçilerin ısrarıyla Duran’a gül alan Orman, kaçamak tavırlar sergiledi. Eski manken, Orman’a “Aşkım” diyerek teşekkür etti.Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, boşanma sürecinin devam ettiğini söyledi. Duran, Fikret Orman'la aşk yaşadığını da doğruladı.Boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy'dan ise sert bir açıklama geldi; "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi kabul etmez."