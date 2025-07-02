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Derin Talu'nun paylaşımı tepki çekti

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile yaz sezonunu açtı.

Ekleme: 2.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 2.07.2025 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin ile keyifli zaman geçirmek için Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'ı tercih etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen aile, tatil paylaşımlarıyla da gündem oldu.

Derin Talu'nun çocuklar hakkında söylediği sözler olay yarattı.

Denizden çıktığı anları paylaşan Derin Talu, kıyıdaki çocuklardan rahatsız olduğunu söyleyerek sitem etti. Söyledikleriyse tartışma yarattı.

'BAĞIRDIM ÇOCUKLARA'

Talu, 'Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden çocuklarla kavga ettim. Garsona dedim ki ben bunlara bağırabilir miyim gitmiyorlar, bağırabilirsin dedi. 120 kişinin arasına değmek istemiyorum yani. Ayıptır söylemesi çok fazla para verdik buraya.

'ZORUNDA MIYIZ?'

Zorunda mıyız ya? Bir de bunlar tabii ki Fransız değil. Allah bilir nereliler. Sordum söylemediler. Fransız değiller yani bu net.' dedi.

ANNE DEFNE SAMYELİ DESTEK VERDİ

Defne Samyeli, kızının söylediklerine destek çıktı.

Samyeli, 'Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak lazım. Ona uygun yerlere gitmek gerekiyor.' dedi.

Derin Talu'nun paylaşımı tepki çekti
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