Sürat teknesiyle görüntülendi

Son dört yılda yüzlerce Hull City taraftarını Türkiye’ye getiren Acun Ilıcalı, taraftarları İstanbul’un yanı sıra Antalya ve Çeşme gibi turistik bölgelerde misafir ederek, Türk misafirperverliğini gösterdi.Ilıcalı bu yaz da İzmir'in Çeşme ilçesindeki özel bir plajda taraftarlarla buluşarak, hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.Ilıcalı, teknede arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirirken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir hayranının sözleri ise dikkat çekti.Sürat teknesiyle ilerlediği sırada bir hayranı, Ilıcalı’yı "Yolun açık olsun, yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun." ifadeleriyle uğurladı.Cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada viral oldu.