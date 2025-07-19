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Sürat teknesiyle görüntülendi

Acun Ilıcalı, Çeşme'de sürat teknesiyle keyifli anlar yaşarken bir hayranının "Yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun" sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Ekleme: 19.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Son dört yılda yüzlerce Hull City taraftarını Türkiye’ye getiren Acun Ilıcalı, taraftarları İstanbul’un yanı sıra Antalya ve Çeşme gibi turistik bölgelerde misafir ederek, Türk misafirperverliğini gösterdi.

Sürat teknesiyle görüntülendi

Ilıcalı bu yaz da İzmir'in Çeşme ilçesindeki özel bir plajda taraftarlarla buluşarak, hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.

SÜRAT TEKNESİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ilıcalı, teknede arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirirken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir hayranının sözleri ise dikkat çekti.

Sürat teknesiyle görüntülendi

"YOLUN ERDOĞAN GİBİ AÇIK OLSUN"

Sürat teknesiyle ilerlediği sırada bir hayranı, Ilıcalı’yı "Yolun açık olsun, yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun." ifadeleriyle uğurladı.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada viral oldu.
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