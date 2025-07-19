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Sezen Aksu saçlarını kazıttı

Yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder’in ölüm haberiyle yıkılan Sezen Aksu’nun makine ile saçlarını kazıttığı öne sürülmüştü. Aksu, kısacak kestiği saçlarını sosyal medyadan paylaştı.

Ekleme: 19.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin sevilen şarkıcısı ve ‘Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle yıkılmıştı.

Sezen Aksu saçlarını kazıttı

15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi altında olan TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Önder'in hastanedeki18. gününde (3 Mayıs 2025) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Türk siyasetçi, senarist, yönetmen ve yazar Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından arkadaşları taziye mesajları yazmıştı. Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu ise ünlü siyasetçinin cenazesine sarı güller yollamıştı.

Sezen Aksu saçlarını kazıttı

Öte yandan şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Aksu ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

DOĞAL HALİNE YORUM YAĞDI
Önder'in vefatının ardından şarkıcının saçlarını kısacık kestirdiği öne sürülmüştü. İmaj değişikliğine giden Sezen Aksu, Instagram hesabında son halini paylaştı. Saç rengini doğal haline bıraktığı görülen Aksu'nun yeni görüntüsüne yorum yağdı.

Sezen Aksu saçlarını kazıttı

Takipçileri “Ne yapsa yakışır” , “Bu hali de güzel” gibi yorumlarda bulundu.



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