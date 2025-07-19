Estetik yaptırdı! Gören dönüp bir daha baktı

‘Hasta Ettin’ ve ‘Kısmetsizim’ gibi parçaları ile bilinen şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş da estetik furyasına katıldı. Yüz gençleştirme ameliyatı olan Toğuş’un son halini doktoru Hayati Akbaş paylaştı.Sosyal medyada Esra Süay Toğuş'un fotoğrafına yer veren Dr. Hayati Akbaş, şu notu paylaştı:"Sevgili Petek Dinçöz ün annesi sevgili Esra Hanım fotoğraf gönderdi. 'Hayati hocam bana Samsun'da yapmış olduğunuz yüz gençleştirme ameliyatı için size müteşekkirim' dedi. ‘O kadar mutluyum ki anlatamam. Yılların, yaşanmışlıkların ve yerçekiminin yüzümde oluşturduğu yorgunluğu yüzümden aldınız beni tekrar kendimle barıştırdınız size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum' dedi.Sevgili Esra Hanım öncelikle bu güzel fotoğraf ve bu güzel sözler için bende size çok teşekkür ederim dedim. Anlıyorum ki bu ameliyat sizde zaten var olan ve Türkiye'nin en güzel sanatçılarının başında olan sevgili kızınız Petek Dinçöz’ün yüzünde vücut bulan güzelliği ortaya çıkarmış dedim. 'Hayati Hocam kendimi artık çok beğeniyorum. Sadece sizin fark ettiğiniz gibi küçük bir filtre katkısı var ama asıl olan sizin yaptığınız o güzel operasyon' dedi.”Petek Dinçöz'ün yüz gerdirme operasyonu geçiren annesi Esra Süay Toğuş’un yeni hali…