Derin Talu'nun boy takıntısı

Derin Talu sosyal medyadan ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, yaptığı son paylaşımla da gündem oldu.Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu vurguladı ve "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın. Teşekkürler" notunu düştü.Daha sonra bir gönderi daha yayımlayan Talu, "1.82 de olmaz mı diyenler, hayır olmaz" ifadelerini kullandı.