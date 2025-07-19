Derin Talu'nun boy takıntısı
Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, boy takıntısının olduğunu açıkladı.
Derin Talu sosyal medyadan ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, yaptığı son paylaşımla da gündem oldu.
Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu vurguladı ve "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın. Teşekkürler" notunu düştü.
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Daha sonra bir gönderi daha yayımlayan Talu, "1.82 de olmaz mı diyenler, hayır olmaz" ifadelerini kullandı.
Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, yaptığı son paylaşımla da gündem oldu.
Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu vurguladı ve "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın. Teşekkürler" notunu düştü.
BİR PAYLAŞIM DAHA
Daha sonra bir gönderi daha yayımlayan Talu, "1.82 de olmaz mı diyenler, hayır olmaz" ifadelerini kullandı.