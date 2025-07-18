Oğlu köpek saldırısına uğradı

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, 27 Mayıs akşamı yarışmaya düello sonrasında adaya veda etmişti.Vedasıyla herkesi üzen Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.Ünlü isim, son paylaşımında oğlunun köpek saldırısına uğradığını açıklayarak isyan etti. Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.Survivor yarışmacısı, yaşanan olayla ilgili Instagram'dan yayımladığı videoda; "Şu hale bakın. Sabah Ali'yle Thor'a köpek saldırdı. Ali'nin sağ eli paramparça, Thor'un haline bakın. O köpek bulunacak. Öyle çivili tasma takıp, ortaya salmakla olmuyor. Birazdan belediyeyi de arıyorum, o köpek bulunacak. Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız." diyerek yaşadıkları duruma isyan etti.