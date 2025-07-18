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Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Derin Talu, ilginç açıklamalarına devam ediyor.

Ekleme: 18.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki videoları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 yaşındaki fenomen son paylaşımıyla da olay olmayı başardı.

355 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından verdiği cesur pozlarla beğeni toplayan Talu, son olarak sosyal medya hesabından yazdığı yeni mesajla gündeme geldi.

"HAYIR OLMAZ"

Ünlü fenomen, ses getiren paylaşımına; ''185'in altındaki erkekler bana yazmasın. Teşekkürler'' notunu düştü. Daha sonra bir gönderi daha yayımlayan Talu; ''182'de olmaz mı diyenler, hayır olmaz.'' ifadelerini kullandı.

Talu'nun neden böyle bir paylaşım yaptığı, takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu

Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu

Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu
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