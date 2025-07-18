Balayı pozları geldi

Trabzonsporlu başarılı futbolcu Enis Destan, geçtiğimiz aylarda Arzum Kuruçalı ile nişanlanmış ancak annesi Gül Destan, bu duruma isyan etmiş ve gelini için ağır ifadeler kullanmıştı. Olaylardan sonra annesiyle konuşmayan Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nikah masasına oturdu.Şu sıralar balayında olan ünlü çift adeta düşman çatlatan pozlar yayınladı. İlişkiye karşı çıkan anne Gül Destan'ın yeni fotoğraflara ne tepki vereceği merak konusu oldu.Oğlunun nişanına gitmeyen Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli.Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler." demişti.