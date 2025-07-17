'Kazık atıp gitti'

Bir mekanda sahne alan DJ Erdem Kınay, hit şarkılarla mekandakileri coştururken bir yandan da sohbet etti. Kınay, Simge Sağın'a göndermede bulunmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.Ünlü DJ, Simge Sağın'ın geniş kitlelere ulaşan şarkısı "Aşkın Olayım"ı çaldı. Şarkının bitiminde dinleyicilere dönerek yaptığı açıklama ise dikkat çekti."BANA KAZIK ATTI"Kınay, "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" diyerek eski iş birliklerine gönderme yaptı.Kariyerine Kınay'la yaptığı projelerle başlayan Simge Sağın, henüz cevap vermedi.