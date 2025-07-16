'Sperm bankasından çocuk yapmamı istedi'

Unutulmaz projelerden “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle oyunculuğunu ekran başındaki izleyicilere kanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, bir magazin dergisinin yeni sayısına konuk oldu.Her söylediği olay olan ünlülerden Abdullah, yine yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başardı.Abdullah verdiği samimi röportajda gelecekteki çocukları hakkında yaptığı planları paylaştı. Ünlü oyuncu, “Çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Hatta 20 yaşından beri gelecekteki çocuklarım için videolar çekiyorum. Bu, içten gelen bir arzu ve büyük bir sorumluluk hissiyle geliyor.” dedi. Ancak, yalnızca çocuk sahibi olmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda bir baba figürüne de ihtiyaç duyduğunu belirtti.Babasının kendisine bu konuda çok destek verdiğini belirten ünlü isim, “Babam çok radikal bir bakış açısına sahip. Her zaman bana, ‘Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin, biz her şeye tamamız' dedi. Ama ben yine de birkaç yıl daha baba arayışımı sürdüreceğim, çünkü hâlâ tek başıma olmak istemiyorum.” diye konuştu.