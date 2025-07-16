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'Sperm bankasından çocuk yapmamı istedi'

Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 20 yaşından itibaren çocuk sahibi olma isteğini dile getirdi. Aradığı baba adayını hala bulamayan Abdullah, babasının önerisini de paylaştı.

Ekleme: 16.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Unutulmaz projelerden “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle oyunculuğunu ekran başındaki izleyicilere kanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, bir magazin dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Her söylediği olay olan ünlülerden Abdullah, yine yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başardı.

'BABAM SPERM BANKASINI ÖNERDİ'

Abdullah verdiği samimi röportajda gelecekteki çocukları hakkında yaptığı planları paylaştı. Ünlü oyuncu, “Çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Hatta 20 yaşından beri gelecekteki çocuklarım için videolar çekiyorum. Bu, içten gelen bir arzu ve büyük bir sorumluluk hissiyle geliyor.” dedi. Ancak, yalnızca çocuk sahibi olmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda bir baba figürüne de ihtiyaç duyduğunu belirtti.

'BİRKAÇ YIL DAHA EŞ ARAYACAĞIM'

Babasının kendisine bu konuda çok destek verdiğini belirten ünlü isim, “Babam çok radikal bir bakış açısına sahip. Her zaman bana, ‘Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin, biz her şeye tamamız' dedi. Ama ben yine de birkaç yıl daha baba arayışımı sürdüreceğim, çünkü hâlâ tek başıma olmak istemiyorum.” diye konuştu.

'Sperm bankasından çocuk yapmamı istedi'

'Sperm bankasından çocuk yapmamı istedi'

'Sperm bankasından çocuk yapmamı istedi'
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