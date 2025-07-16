Bu defa okyanusa girdi

Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.35 yaşındaki Allen, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte kendini ödüllendirip tatile çıktı.Sosyal medya hesabından sık sık tatilinden karelerini yayınlayan Yasemin Kay Allen, bikinili pozlarını da paylaştı. Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle de kendine hayran bıraktı. Kusursuz fiziğiyle göz dolduran Allen’in paylaşımları binlerce yorum aldı.Allen bir hayalini daha gerçekleştirdi. Okyanusa dalmak isteyen güzel oyuncu, uzun süren hazırlığın ardından kendini derin sulara bıraktı. Dipte yüzdüğü görüntüleri paylaştı.Balıklarla yüzdüğü anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yasemin Kay Allen, paylaşımına şu notu düştü: "Bu unutulmaz deneyim için can-ı gönülden teşekkür ederim. Okyanusun size neler göstereceğinin kimse sözünü veremiyor, o yüzden her sabah tekneye binerken beklentilerimi sahilde bıraktım.Her gün bambaşka canlılarla karşılaşacak kadar şanslıydık. Mobulalar, Giant oceanic manta, 6 farklı çeşit yunus (aralarında sudan atladıklarında kendi etraflarında dönen Spinner Yunusları favorim oldu), deniz aslanları ve 9 orca’nın olduğu bir pod.. Şükürler olsun."Paylaşımıyla herkesi şaşkına çeviren Allen'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.