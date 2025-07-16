Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşayan Beste Kökdemir, mayıs ayında evlenme teklifi almıştı.Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da da evlenmişti.Beste Kökdemir, düğünde ayrıca güzel bir de haber vererek herkesi şaşırtmıştı. Kökdemir, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıklamıştı.4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen Beste Kökdemir, şimdi de sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı.Çift, bebeğin cinsiyetini öğrendiği anlarda çığlıklar atarak mutluluk gözyaşı döktü. Erdinç Çatak, bir ara kendini arabadan dışarı atarak sevinç naraları attı.Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu belirten oyuncu, yayınladığı gönderinin altına şunları yazdı:"Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu. Üstelik geçen hafta doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti. Bu yüzden Erdinç, bebeğin erkek olduğunu duyunca şokla karışık, yepyeni bir mutluluk yaşadı. Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten (anneler hisseder çünkü). Ağlıyorum... Çünkü çocuğumla ilgili duyduğum her şeye duygulanıp ağlıyorum zaten. Bu hamilelik hormonları bildiğiniz gibi değilmiş vallahi, dostlar. Onu da bir ara anlatırım. Neyse işte, durumlar böyle. Canımız erkek."Bu durum sosyal medyada eleştirilere de sebep olmuştu. Oyuncu ise "Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim." demişti.