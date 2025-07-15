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Oyuncu Sitare Akbaş evleniyor!

Ünlü oyuncu Sitare Akbaş, bir süredir birlikte olduğu Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı atın. Ünlü isim nişan karelerini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Ekleme: 15.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Fenomen dizilerden Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sitare Akbaş'tan yeni haberler var. Şimdi Kızıl Goncalar’da Birgül karakterine hayat veren Sitare Akbaş, evlilik kararı aldı.

TARİH YAKIN

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Akbaş ve bir süredir aşk yaşadığı Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlılığı fazla uzatmak istemeyen Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu’yla 3 Ağustos’ta evleniyor.

HER ŞEY SADE

Sade bir törenle nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, nişanını da aile arasında sade bir törenle yaptı. Nişanında uzun bir elbise tercih eden Akbaş, duru güzelliğiyle sevenlerinden tam not aldı.

Oyuncu Sitare Akbaş evleniyor!
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