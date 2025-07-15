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Beyaz Gazete
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'Babasına benziyor diyeni engellerim'

Üçüncü kez anne olan Zeynep Sever Demirel küçüklük halini paylaşarak takipçilerini uyardı.

Ekleme: 15.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever ile eski milli kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında hayatlarını birleştirmişti. Kızları Yade Şubat 2013'te, Yeda ise Eylül 2017'de dünyaya gelen ünlü çift, önceki gün 3'üncü kez anne ve baba oldu.

Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

AİLECE TATİLDELER

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demirel, gittikleri tatilden yeni kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

Çocukluk halini de takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda annenin üçüncü bebeği Yasmin'e benzerliği dikkat çekti.

"ENGELİ BASARIM"

36 yaşındaki Demirel yayınladığı karelerin altına; 'Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra, Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım ona göre'' ifadelerini kullandı.

'Babasına benziyor diyeni engellerim'

'Babasına benziyor diyeni engellerim'

'Babasına benziyor diyeni engellerim'

'Babasına benziyor diyeni engellerim'

'Babasına benziyor diyeni engellerim'
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