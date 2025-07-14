Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ayakta alkışlandı

Kanseri atlatan Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 13'üncü gününde yer aldı.Kanseri yakalandıktan sonra uzun süre ortalıkta gözükmeyen Middleton, sağlığına kavuşmasının ardından da ailesiyle beraber turnuvayı seyretti.Prenses Kate Middleton, Kraliyet locasına doğru merdivenlerden inerken ayakta alkışlandı.Prenses Kate Middleton, yüzünde tebessümle herkese el sallarken, kalabalık ayağa kalktı, yüksek sesle alkış ve tezahüratlarla kraliyet üyesini selamladı.Locada Prenses Kate Middleton'a bir dönemin en ünlü tenis yıldızları Billie Jean King ile Martina Navratilova eşlik etti.57 dakika süren maç sonunda Iga Swiatek, ABD'li rakibini 6-0’lık skorla yendi. Tüm turnuvayı tek bir maç kaybetmeden geçiren Polonyalı tenisçi, 114 yıl içinde bunu yapan ilk kadın raket oldu. Maç sonunda Swiatek'e kupayı, Prenses Kate Middleton verdi.