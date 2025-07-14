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Melisa Aslı Pamuk'un yeni aile pozu

5 ay önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı, minik oğullarıyla yeni pozlar verdi.

Ekleme: 14.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak tarihinde ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çift, tatil için İtalya'ya gitti. Yazıcı, mutlu aile karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

ANNESİNE BENZETİLDİ

Paylaşılan fotoğraflarda minik bebek Mylan'ın son hali dikkat çekti. Mylan'ı görenler, 'Aynı annesi' şeklinde yorumlarda bulundu.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.

Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu açıklamıştı.

Melisa Aslı Pamuk'un yeni aile pozu
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