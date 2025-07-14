  • USD: 40,01 - 40,08
  • EURO: 46,76 - 46,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise ile İrem Derici buluştu

Hadise'yi dinlemeye gelen İrem Derici, meslektaşıyla kuliste bir araya geldi. Beraber fotoğraf çektiren ikili sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 14.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Sahne danslarıyla ve tarzıyla sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz, iki gün üst üste konser vererek İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.

Hadise'yi dinlemeye gelenler arasında şarkıcı İrem Derici de vardı. Meslektaşını kuliste ziyaret eden Derici, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİN GİZLİ ORTAĞI"

Derici, Hadise ile pozlarına "Dört mevsimi yaşadım bir gecede sayende. Ve yıllar geçti gözümün önünden istemsizce... En kötü günlerimin en gizli ortağı ve destekçisi oldun hep. Bazen içine doğdu sıkıntım ve bana attığın bir 'İyi misin?' mesajın bile yetti. Seni seviyorum!" notunu düştü.

Hadise Açıkgöz de yakın arkadaşına "Canım İrem seni çok seviyorum ve sana hayranım." diye karşılık verdi.

Hadise ile İrem Derici buluştu
Muhalif Kıbrıs Türk grubundan yok artık dedirten hareket! Türkiye'yi şikayet ettiler
Hayaller gerçek oluyor! Konya - Antalya arası...
DEM Parti heyeti ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşecek!
CHP’li başkandan şok eden villa savunması! “Yanımda nakit para vardı onunla aldım”
Elektrikli araçlarda gerçek menzil denetimi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Yıkılan hayatların yerine yükselen umutlar! İndere deprem konutlarında teslimatlar ağustosta bitiyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe destek! 'Gelek Sıpas Reis'
'LGS' yalanına suç duyurusu! MEB gerçekleri tek tek açıkladı
Yaz tatilinde YHT’lere ek sefer! 14 Temmuz’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar!
'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' Tarihi günde yeni slogan yeni şarkı
Çinli e-ticaret platformlarında skandal! Sepette ucuzluk kutuda zehir
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem: 81 ilde sistem tamamen değişiyor!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 57 bin 882'ye çıktı
Acılara veda! Türkiye terör belasından kurtuldu
Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze programı belli oldu
Gazze çocuk mezarlığına döndü! Sokaklar açlıktan bayılanlarla dolu...
Terörsüz Türkiye'de ilk adım! PKK silah bırakıyor
İkinci el telefon alacaklar dikkat! Bu hatalar sizi suçlu yapabilir

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Bu hatalar sizi suçlu yapabilir

Sivas'ta bitmeyen kabus! 11. ölüm kayda geçti

Sivas'ta bitmeyen kabus! 11. ölüm kayda geçti

Sadece bukalemun değil! Bu canlıda da 'renk değişimi' keşfedildi

Sadece bukalemun değil! Bu canlıda da 'renk değişimi' keşfedildi

Meclis’te kabul edildi! Haftalık izin kuralları değişti

Meclis’te kabul edildi! Haftalık izin kuralları değişti

Kimyasal felaket! Ülkedeki 16 yerleşimde musluk suyu yasaklandı

Kimyasal felaket! Ülkedeki 16 yerleşimde musluk suyu yasaklandı

Acil durum hattı çöktü! Milyonlarca kişiye...

Acil durum hattı çöktü! Milyonlarca kişiye...