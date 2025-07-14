  • USD: 40,09 - 40,16
  • EURO: 46,84 - 46,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Berdan Mardini'nin evi gündem oldu

Berdan Mardini 3 katlı lüks villasını gösterdi. Mardini'nin 'Beyaz köşk' olarak adlandırılan muhteşem evi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ekleme: 14.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Memleketi Mardin’de gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atılan ünlü türkücü Berdan Mardini, bu iş için varını yoğunu satıp o zamanın parasıyla 120 milyon TL harcamıştı.

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla manşetlerde yer alan Mardini, 3 katlı lüks villasıyla da adından söz ettirdi.

Berdan Mardini'nin evi gündem oldu

9 YIL ÖNCE ALDI

Tam 9 yıl önce aldığı villayı baştan sona kendisi dekore eden Berdan Mardini'nin evini görenler hayran kaldı.

'Sadelik ve mütevazılıktan yanayım' diyen ünlü türkücünün evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.

Berdan Mardini'nin evi gündem oldu

Ünlü türkücü müzik çalışmalarını da evinde gerçekleştiriyor. Konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçiren Berdan Mardini, evinin her köşesini kendi zevkine göre düzenledi.

Berdan Mardini'nin lüks evi, sosyal medyada gündem gündem oldu.

Berdan Mardini'nin evi gündem oldu

DOA 7 bölgeye yayılıyor! Bakan Kurum açıkladı
Muhalif Kıbrıs Türk grubundan yok artık dedirten hareket! Türkiye'yi şikayet ettiler
Hayaller gerçek oluyor! Konya - Antalya arası...
DEM Parti heyeti ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşecek!
CHP’li başkandan şok eden villa savunması! “Yanımda nakit para vardı onunla aldım”
Elektrikli araçlarda gerçek menzil denetimi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Yıkılan hayatların yerine yükselen umutlar! İndere deprem konutlarında teslimatlar ağustosta bitiyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe destek! 'Gelek Sıpas Reis'
'LGS' yalanına suç duyurusu! MEB gerçekleri tek tek açıkladı
Yaz tatilinde YHT’lere ek sefer! 14 Temmuz’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar!
'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' Tarihi günde yeni slogan yeni şarkı
Çinli e-ticaret platformlarında skandal! Sepette ucuzluk kutuda zehir
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem: 81 ilde sistem tamamen değişiyor!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 57 bin 882'ye çıktı
Acılara veda! Türkiye terör belasından kurtuldu
Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze programı belli oldu
Gazze çocuk mezarlığına döndü! Sokaklar açlıktan bayılanlarla dolu...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Mars'tan kopan parça satışa çıktı! İstenilen rakam dudak uçuklattı

Mars'tan kopan parça satışa çıktı! İstenilen rakam dudak uçuklattı

Okul servislerinde yeni dönem! Bugün başladı

Okul servislerinde yeni dönem! Bugün başladı

Meclis’te kabul edildi! Haftalık izin kuralları değişti

Meclis’te kabul edildi! Haftalık izin kuralları değişti

Kimyasal felaket! Ülkedeki 16 yerleşimde musluk suyu yasaklandı

Kimyasal felaket! Ülkedeki 16 yerleşimde musluk suyu yasaklandı

Acil durum hattı çöktü! Milyonlarca kişiye...

Acil durum hattı çöktü! Milyonlarca kişiye...