Berdan Mardini'nin evi gündem oldu

Memleketi Mardin’de gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atılan ünlü türkücü Berdan Mardini, bu iş için varını yoğunu satıp o zamanın parasıyla 120 milyon TL harcamıştı.Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla manşetlerde yer alan Mardini, 3 katlı lüks villasıyla da adından söz ettirdi.Tam 9 yıl önce aldığı villayı baştan sona kendisi dekore eden Berdan Mardini'nin evini görenler hayran kaldı.'Sadelik ve mütevazılıktan yanayım' diyen ünlü türkücünün evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.Ünlü türkücü müzik çalışmalarını da evinde gerçekleştiriyor. Konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçiren Berdan Mardini, evinin her köşesini kendi zevkine göre düzenledi.Berdan Mardini'nin lüks evi, sosyal medyada gündem gündem oldu.