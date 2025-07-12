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Sevcan Orhan sahnelere döndü

Kıbrıs konserinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, geçirdiği sağlık sorununun ardından ilk kez sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, “Ölmemi bekleyenler varmış, ama ben küllerimden doğdum” dedi.

Ekleme: 12.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, sahneye dönüşünü coşkulu bir şekilde duyurdu.

İki hafta önce Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, geçirdiği tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim bozukluğunun ardından yeniden sahnelere döndü.

Orhan, taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Orhan, “Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim” ifadeleriyle sevenlerini rahatlatmıştı.

Sevcan Orhan sahnelere döndü

"KAZIK ÇAKTIM BU DÜNYAYA"

Haftalar süren sessizliğin ardından ilk kez sahneye çıkan Orhan, izleyicilerle duygusal ve esprili bir konuşma gerçekleştirdi.

Orhan, “Ölmedim, ölmeyeceğim. Kazık çaktım bu dünyaya!” diyerek sahneye çıktı.

Sevcan Orhan sahnelere döndü

"KÜLLERİMDEN DOĞDUM"

Orhan şöyle konuştu:

“Şaka bir yana o geçtiğimiz günlerde yaşadığım talihsizlikten sonra ilk kez sahne. Heyecanlıyım, azıcık alkışlayın. Süslendim, püslendim geldim. Çok teşekkür ederim. Ölmemi bekleyenler varmış yani gerçekten; ölüm saatimi yazan mı dersin, gömüldüğüm mezarı söyleyen mi dersin... İkindide gömdüler beni. Bu kadar mı meraklısınız öldürmeye kardeşim? Valla şaka bir yana tansiyonum düştü biraz, biraz da kalp ritim bozukluğu falan derken... Ben bütün tuşlara basmışım zaten öncesinde. O gün de bayılmamam için hiçbir sebep yokken bayıldım sahnede. Ama gördüğünüz gibi dipçik gibiyim, küllerimden doğdum geldim.”

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