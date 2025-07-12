  • USD: 40,01 - 40,08
  • EURO: 46,76 - 46,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlilik sonrası ilk paylaşım

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ceren Azak ile geçtiğimiz aylarda evlenen futbolcu, eşiyle birlikte ilk kez bir kare paylaştı.

Ekleme: 12.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak Avrupa vitrinine çıkan Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkat çekiyor.

Sahadaki hızı ve tekniği kadar duygusal yönüyle de hayranlarını etkileyen genç futbolcu, bu kez saha dışındaki bir paylaşımıyla gündeme geldi.

30 MAYIS'TA EVLENDİLER

Uzun süredir birlikte olduğu ve gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandıran Aktürkoğlu, Ceren Azak ile İstanbul’un nezih semtlerinden birinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün, magazin sayfalarına “masalsı” olarak yansımış, çiftin uyumu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Evlilik sonrası ilk paylaşım

EVLİLİK SONRASI İLK PAYLAŞIM

Evliliğinin ardından özel hayatına dair daha fazla paylaşım yapmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu, son olarak eşi Ceren Aktürkoğlu ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ünlü futbolcu, sosyal medyada eşini paylaşmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda linç edilmişti.

Paylaşımda yalnızca bir beyaz kalp emojisi yer aldı.

Evlilik sonrası ilk paylaşım
Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe destek! 'Gelek Sıpas Reis'
'LGS' yalanına suç duyurusu! MEB gerçekleri tek tek açıkladı
Yaz tatilinde YHT’lere ek sefer! 14 Temmuz’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar!
'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' Tarihi günde yeni slogan yeni şarkı
Çinli e-ticaret platformlarında skandal! Sepette ucuzluk kutuda zehir
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem: 81 ilde sistem tamamen değişiyor!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 57 bin 882'ye çıktı
Acılara veda! Türkiye terör belasından kurtuldu
Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze programı belli oldu
Gazze çocuk mezarlığına döndü! Sokaklar açlıktan bayılanlarla dolu...
Terörsüz Türkiye'de ilk adım! PKK silah bırakıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bölgemiz açısından önemli günler yaşanmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı! 'Soykırımı inkar eden, savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz'
Bu ilçede yollar çamurdan geçilmiyor! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti
CHP’de satan satana! Manavgat'ta başkan inkâr etti yardımcısı çözüldü
Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik bir eşik geçilmiştir
PKK silahları bırakıyor! Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adım
Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gerginlik! Çin ve Japon savaş jetleri karşı karşıya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu! 20 yıl önce terör sorununu çözeceğim demişti
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin en zehirli türü! Çoban sürüsünü otlatırken fark etti

Türkiye'nin en zehirli türü! Çoban sürüsünü otlatırken fark etti

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

Teknoloji devinden dikkat çeken adım! O dil artık sistemde

Teknoloji devinden dikkat çeken adım! O dil artık sistemde

18.6 yılda bir oluyor! Bu gece yeniden yaşanacak

18.6 yılda bir oluyor! Bu gece yeniden yaşanacak

Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak

Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak