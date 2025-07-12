Evlilik sonrası ilk paylaşım
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ceren Azak ile geçtiğimiz aylarda evlenen futbolcu, eşiyle birlikte ilk kez bir kare paylaştı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak Avrupa vitrinine çıkan Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkat çekiyor.
Sahadaki hızı ve tekniği kadar duygusal yönüyle de hayranlarını etkileyen genç futbolcu, bu kez saha dışındaki bir paylaşımıyla gündeme geldi.
30 MAYIS'TA EVLENDİLER
Uzun süredir birlikte olduğu ve gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandıran Aktürkoğlu, Ceren Azak ile İstanbul’un nezih semtlerinden birinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün, magazin sayfalarına “masalsı” olarak yansımış, çiftin uyumu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.
EVLİLİK SONRASI İLK PAYLAŞIM
Evliliğinin ardından özel hayatına dair daha fazla paylaşım yapmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu, son olarak eşi Ceren Aktürkoğlu ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
LİNÇ EDİLMİŞTİ
Ünlü futbolcu, sosyal medyada eşini paylaşmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda linç edilmişti.
Paylaşımda yalnızca bir beyaz kalp emojisi yer aldı.
Sahadaki hızı ve tekniği kadar duygusal yönüyle de hayranlarını etkileyen genç futbolcu, bu kez saha dışındaki bir paylaşımıyla gündeme geldi.
30 MAYIS'TA EVLENDİLER
Uzun süredir birlikte olduğu ve gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandıran Aktürkoğlu, Ceren Azak ile İstanbul’un nezih semtlerinden birinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün, magazin sayfalarına “masalsı” olarak yansımış, çiftin uyumu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.
EVLİLİK SONRASI İLK PAYLAŞIM
Evliliğinin ardından özel hayatına dair daha fazla paylaşım yapmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu, son olarak eşi Ceren Aktürkoğlu ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
LİNÇ EDİLMİŞTİ
Ünlü futbolcu, sosyal medyada eşini paylaşmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda linç edilmişti.
Paylaşımda yalnızca bir beyaz kalp emojisi yer aldı.