Tolgan Sayışman paylaşımıyla korkuttu

Bir süredir Arnavutluk'ta yaşayan oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını açıklayan Sayışman, aileleri uyardı.Çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını belirten Sayışman şu paylaşımı yaptı:"Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor"