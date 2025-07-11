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Tolgan Sayışman paylaşımıyla korkuttu

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. Çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını söyleyen Sayışman, ailelere 'Çocuklarınıza dikkat edin' uyarısında bulundu.

Ekleme: 11.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir Arnavutluk'ta yaşayan oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını açıklayan Sayışman, aileleri uyardı.

Tolgan Sayışman paylaşımıyla korkuttu

10 GÜNDÜR MÜCADELE EDİYORLAR
Çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını belirten Sayışman şu paylaşımı yaptı:

"Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor"

Tolgan Sayışman paylaşımıyla korkuttu
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