Timberlake için Boğaz’da after parti

Justin Timberlake 30 Temmuz’da İstanbul'da büyük bir konser verecek. Dev organizasyon için dünyanın dört bir yanından hayranlarının Türkiye'ye akın etmesi bekleniyor. Öte yandan ünlü sanatçının, Kenan Doğulu’nun Boğaz'daki yalısında after partye katılacağı konuşuluyor. Ünlü sanatçının Justin için konser sonrası Boğaz’daki yalısında özel bir after party vermeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda vereceği dev konser için İstanbul’a geliyor. Biletler hızla tükenirken, konserin yankıları şimdiden uluslararası müzik gündeminde. Hayranlar, Timberlake’i izlemek için Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar pek çok ülkeden İstanbul’a akın ediyor.Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, Timberlake’e unutulmaz bir jest yapmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının konser sonrası Boğaz’daki yalısında özel bir after party düzenleyeceği konuşuluyor. Davetliler arasında sürpriz isimlerin de yer alacağı konuşulurken, partinin sadece seçkin bir davetli listesiyle gerçekleştirilecek.