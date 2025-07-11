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Hadise sahnede duş aldı

Hadise'nin Harbiye konserinde seçtiği kıyafetler, dansları ve sahnede adeta yağmur yağdırması sosyal medyayı salladı.

Ekleme: 11.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Hadise, Harbiye konserlerine başladı.

Şarkıcı uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinin ilkini dün gerçekleştirdi.

Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı, konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.

Hadise sahnede duş aldı

ANNESİ VE KARDEŞİ DE TAKİP ETTİ

Konsere Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı.

Hadise, uzun zamandır hazırlandığı konserde inanılmaz şovlara imza attı.

Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise eleştiri de aldı.

Hadise sahnede duş aldı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN DANS

Bazıları Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken bazıları ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.

Hadise konserin sonunda sahnede duş bile aldı...
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