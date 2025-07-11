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Beyaz Gazete
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'Artık dostum değil'

İbrahim Tatlıses arkadaşlık hakkında söylediği sözleriyle magazin gündemine geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses dostlarına ve takipçilerine bilgilendirme yaptı. İşte açıklamanın detayları...

Ekleme: 11.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses biten arkadaşlık ve iş ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada iğneleyici bir şekilde konuşan ünlü isim gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'in açıklaması şöyle:

“5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir. Kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir.

Ayrıca kamuoyunda kirvem olarak bilinen Metin Cantimur'le olan dostluğum da bitmiştir.

Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”

'Artık dostum değil'

YENİ YATIRIM YAPACAK
Şarkıcılık kariyerinin dışında inşaat çalışmaları da olan İbrahim Tatlıses, yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Ünlü türkücünün Şanlıurfa’da bulunan arsasına 100 dairelik rezidans yaptıracağı öne sürülüyor. Sanatçı yaptığı açıklamada; ‘Urfa’daki arazimi müteahhide vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5’er ev vereceğim’ şeklinde konuşmuştu.

'Artık dostum değil'

Sanat kariyeri kadar yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Tatlıses’in, İstanbul Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu yine Seyrantepe’de site içinde üç dairesi, Sarıyer’de lüks bir sitede villası, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ve bir giyim atölyesi ve mağazası bulunuyor.




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