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Volkan Demirel'den aile paylaşımı

Zeynep Demirel'in doğum gününü kutlayan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çekti.

Ekleme: 10.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Demirel, dün yeni yaşını kutladı.

Volkan Demirel ise eşinin doğum günü için sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Volkan Demirel'den aile paylaşımı

Önce video ardından da fotoğraflar paylaşan Volkan Demirel, beğeni aldı.

Eski futbolcu paylaşımına "Bir zamanlar ikimizdik, şimdi ise bir aileyiz. Tek bir melodi iken, artık kocaman bir orkestrayız… Her notasında sen varsın. Seni seviyorum. İyi ki doğdun Zeyno'm." notunu düştü.

Volkan Demirel'den aile paylaşımı

"İYİ Kİ DEMİREL ORKESTRASI"

Ardından peş peşe iki fotoğraf daha yayınlayan Demirel, eşi ve minik kızı Yasmin ile pozunda "İyi ki" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den aile paylaşımı

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